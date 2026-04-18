Новый ГОСТ на рыбные консервы начнёт действовать в России с 2027 года

Росстандарт принял новый ГОСТ на рыбные консервы, который вступит в силу в феврале 2027 года. Требования распространяются на консервы из печени, икры и молок рыб «По-мурмански». Об этом сообщает РИА «Новости».

ГОСТ впервые обновили за последние десять лет. Документ вводит ограничение на массовую долю поваренной соли в консервах — от 1,2% до 2%. Измельчённое рыбное сырьё необходимо солить равномерно перед укладкой в банки.

В консервах не допускается посторонний привкус. Исключение составляет лишь лёгкая горечь, характерная для печени пикши. Сырьё должно быть тонко измельчено до однородной массы. Присутствие пузырьков воздуха считается допустимым. Рыбий жир в продукте обязан быть прозрачным. Установлены строгие требования к цвету сырья. Печень должна быть бледно-розовой или бежевой с серым оттенком. Вместимость банок ограничена 353 квадратными сантиметрами. Хранить готовую продукцию необходимо в помещениях с влажностью воздуха не выше 75%.

