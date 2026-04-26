Мышцы из воды или железная мощь? Гастроэнтеролог ответила, не превратит ли вас креатин в «надувной шарик»

Креатин — это вещество, которое наш организм вырабатывает сам. Оно помогает мышцам получать энергию. Печень, почки и поджелудочная железа синтезируют креатин. Также мы получаем его с пищей — в основном из мяса и рыбы. О последствиях приёма добавки рассказала Life.ru врач-гастроэнтеролог клиники «Будь здоров» на Фрунзенской Елизавета Спиридонова.

Основная задача креатина — быстро восстанавливать энергию в клетках. Особенно это важно при коротких и интенсивных нагрузках. Поэтому добавка популярна среди спортсменов. Но интерес к креатину растёт и за пределами спортивной среды.

Как креатин работает в организме

В организме креатин превращается в фосфокреатин. Это соединение участвует в синтезе АТФ — универсального источника энергии для клеток. При физических нагрузках запасы АТФ быстро заканчиваются. Фосфокреатин помогает их оперативно восполнить. За счёт этого растёт выносливость, увеличивается сила и улучшается восстановление после тренировок.

Помимо энергии креатин решает и другие задачи. Он помогает увеличить мышечную массу — за счёт удержания воды в клетках. Может положительно влиять на когнитивные функции при высоких нагрузках. Участвует в энергетическом обмене не только мышц, но и других тканей. Елизавета Спиридонова Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь здоров» на Фрунзенской

Несмотря на популярность добавки, она нужна не всем. Дополнительный приём оправдан в трёх случаях: при регулярных интенсивных тренировках; у людей с низким потреблением животного белка, например, при вегетарианстве; в период восстановления после травм или операций, но только по рекомендации врача.

Какой креатин выбрать и как принимать

Наиболее изученная форма — креатин моногидрат. Он хорошо усваивается и безопасен при соблюдении дозировок. Добавку выпускают в виде порошка, капсул, таблеток и жидких форм. С точки зрения эффективности разницы между ними нет — выбор зависит от удобства.

Средняя рекомендуемая доза — 3–5 граммов в сутки. Иногда используют «фазу загрузки», но для долгосрочного эффекта она не обязательна.

Добавка не заменяет питание

Важно знать, что добавка не компенсирует дефициты питания и не заменяет полноценный рацион. Если в организме не хватает белка, витаминов и микроэлементов, креатин не даст ожидаемого результата.

«Рациональное питание, достаточное потребление белка и физическая активность остаются основой здоровья. Любые добавки — лишь вспомогательный инструмент», — говорит врач.

Креатин — естественное для организма вещество. При дополнительном приёме он может улучшать физическую работоспособность и ускорять восстановление. При отсутствии противопоказаний добавку можно принимать длительно — при условии умеренных дозировок. Но необходимость в креатине зависит от образа жизни, уровня активности и особенностей питания. Перед началом приёма — особенно при наличии хронических заболеваний — рекомендуется консультация специалиста.

Ранее Кабмин России утвердил перечень критериев для биологически активных добавок. Ключевое требование — у производителя должно быть свидетельство о государственной регистрации. Ещё один важный критерий — доказательство эффективности БАД. Теперь производителям придётся подтверждать пользу добавок документально.