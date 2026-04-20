Врач предрёк проблемы с желудком и печенью после самолечения суставов

Популярные советы из интернета по лечению суставов могут не только оказаться бесполезными, но и привести к серьёзным осложнениям. Об этом «Газете.Ru» рассказал Павел Семиченков, врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава в России и СНГ.

Специалист отметил, что одной из самых распространённых ошибок остаётся самостоятельный приём обезболивающих и противовоспалительных препаратов без консультации с врачом. По его словам, даже кратковременное использование нестероидных противовоспалительных средств способно вызвать проблемы с желудком, печенью и почками.

Отдельную опасность представляют биологически активные добавки, которые, как утверждается, могут влиять на состояние суставов. Врач подчеркнул, что такие средства иногда вмешиваются в обмен веществ и могут негативно отражаться на работе сердца и уровне глюкозы в крови.

Также он обратил внимание на широкое использование народных методов лечения, включая компрессы, ванны и растительные отвары. По словам специалиста, подобные подходы нередко провоцируют аллергические реакции, раздражение кожи и усиление воспалительных процессов. Отдельно он предупредил, что прогревания и горячие процедуры при остром воспалении могут ухудшить состояние суставов.

Ещё одной проблемой эксперт назвал попытки лечиться по симптомам, найденным в интернете, без полноценной диагностики. Он подчеркнул, что схожие проявления могут сопровождать разные заболевания, поэтому точный диагноз возможен только после обследования.

В завершение врач отметил, что физическая активность важна для суставов, однако неправильно подобранные упражнения способны привести к травмам и ухудшению состояния. Также он предостерёг от использования разрекламированных добавок, эффективность которых не подтверждена клиническими исследованиями.

Ранее сообщалось, что при хроническом стрессе растительные седативные средства, такие как валериана и пустырник, не способны существенно повлиять на выраженную тревожность и уровень гормона кортизола. Действие таких препаратов в большинстве случаев связано с эффектом плацебо, а выраженный снотворный эффект у них отсутствует или крайне нестабилен.