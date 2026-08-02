Защита для сердца и не только: Учёные объяснили, почему стоит начать есть авокадо каждый день

Авокадо в рационе может снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Пенсильванского университета после анализа данных сотен взрослых с ожирением. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Clinical Lipidology.

Учёные установили, что у участников, которые на протяжении шести месяцев съедали по одному авокадо в день, уменьшилось количество частиц липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Речь идёт не только об уровне так называемого «плохого холестерина».

Специалисты отмечают, что именно число частиц, переносящих ЛПНП, может точнее показывать скрытые риски для сосудов. В исследовании приняли участие 786 человек старше 25 лет с повышенной окружностью талии. Одной группе предложили сохранить привычный образ жизни, а второй — добавить к ежедневному рациону один авокадо.

По итогам эксперимента концентрация частиц ЛПНП у тех, кто ел фрукт каждый день, снизилась примерно на 49 наномолей на литр. Исследователи оценили такой результат как возможное уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 4%.

Учёные подчеркнули, что эффект оказался умеренным и сам по себе не привёл к снижению веса. При этом даже небольшое изменение питания может положительно влиять на отдельные показатели здоровья сердца. Специалисты добавили, что перед серьёзными изменениями рациона людям стоит учитывать индивидуальные особенности организма и при необходимости консультироваться с врачом или диетологом.

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