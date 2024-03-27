Дачникам рассказали, как в марте правильно обрабатывать деревья Чаплин: Обрезать деревья на даче можно, когда температура стабильно выше 0 °C 27 марта, 06:06 Март — старт дачного сезона, и важно успеть правильно обработать деревья, чтобы летом получить красивые кроны и урожай. Обложка © Freepik.com

Март — старт дачного сезона, и важно успеть правильно обработать деревья, чтобы летом получить красивые кроны и урожай, а также не заработать проблем с соседями. Как правильно провести эти работы, Life.ru рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Если соседские деревья затеняют участок, то существуют правила по устранению этих недостатков. Согласно чётко установленным нормативам, минимальное расстояние от ствола высокорослого дерева до границы соседнего участка должно быть 4 метра, среднерослого — 2 метра, кустарника — 1 метр. В случае возникновения споров суд может обязать соседа даже срубить деревья, поэтому в начале дачного сезона стоит позаботиться о своих деревьях. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья

Наиболее благоприятным временем для обрезки деревьев является март. В это время они ещё находятся в спящем состоянии, а движение сока ещё не началось. Чтобы определить подходящий момент, следует ориентироваться на температуру — днём она должна быть стабильно выше 0 °C, советует Чаплин. Важно успеть произвести обрезку до появления почек.

Летом не рекомендуется проводить такие процедуры, но можно подрезать молодые побеги. Осенью обрезка деревьев допустима в южных регионах, но в остальных случаях она может привести к повреждению их морозостойкости. В любом случае, обрезка — это надрез, и дереву требуется время для восстановления.

Борьбу с вредителями также рекомендуется начинать в конце зимы или в начале весны. Для этого существует несколько методов. Первый — использование ловчих поясов, которые представляют собой ловушки из бумаги или плёнки для вредителей. Они устанавливаются вокруг стволов деревьев до пробуждения почек. Второй метод заключается в очищении стволов деревьев от старой коры, а также удалении прикорневых порослей, рыхлении верхнего слоя и обработке препаратами. Третий способ — уничтожение опавших листьев и растительных остатков, находящихся рядом с растениями.

Отличным помощником в борьбе с вредителями могут стать птицы, для которых можно развесить кормушки и посыпать корм по саду. Птицы будут собираться на вашем участке и поедать вредных насекомых, добавил Чаплин.