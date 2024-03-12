В Союзе дачников объяснили, какие работы можно начать уже в марте Депутат Чаплин: В марте можно начать сеять в ящиках томаты, перцы и баклажаны 12 марта, 07:20 В марте можно начать сеять в ящиках томаты, перцы и баклажаны. Обложка © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В марте говорить о генеральной уборке дачного участка ещё рано, земля должна просохнуть. Однако для некоторых подготовительных садовых и огородных работ это лучший месяц. С чего начать новый дачный сезон, Life.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Убрать налетевший мусор можно уже сейчас. А чуть позже, когда земля просохнет, сгребаем листья, ветки, сухую траву. Только очень аккуратно, чтобы не повредить саженцы. Газон желательно вычесать веерными граблями, а если на нём есть белёсый налёт, значит, он заражён грибком. Тогда необходимо дополнительно обработать газон аэратором и подкормить азотными удобрениями. В марте можно начать сеять ранние культуры в ящиках: томаты, перцы, баклажаны. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

Также в марте садоводы и огородники могут приступать к посеву семян. Если у вас нет теплицы, можно сделать это в небольших контейнерах и пересадить саженцы на грядки, когда почва прогреется. Далее Чаплин советует приступить к мульчированию — покрытию почвы мульчей для защиты и улучшения свойств.

"После посева культур на грядках вы можете использовать мульчу, такую как солома или опилки, чтобы удержать влагу и предотвратить рост сорняков. Третье — регулярный полив: не забывайте поливать растения регулярно, особенно весной, когда почва может быть сухой после зимы. Четвёртое — подкормка растений: регулярная подкормка органическими или минеральными удобрениями поможет растениям расти здоровыми и плодоносить лучше", — добавил глава Союза дачников Подмосковья.

А ранее Life.ru публиковал инструкцию, как подготовить ваш загородный домик и участок к дачному сезону. В первую очередь нужно убрать снег, просушить дом и проверить состояние кровли.