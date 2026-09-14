Что делать, если каждый разговор превращается в ссору: техника деэскалации для дома

Есть пары, у которых обсуждение любой бытовой мелочи быстро превращается в выяснение отношений. Всё начинается с вопроса о немытой чашке или разбросанных вещах, а заканчивается старыми обидами, криками и фразой: «С тобой вообще невозможно разговаривать». Может показаться, что причина конфликта кроется в неправильно подобранных словах. Однако нередко проблема возникает раньше. Психосоматолог и специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина рассказала Life.ru, как работает техника деэскалации и почему пауза в споре не означает бегство от проблемы.

Не пытайтесь решить проблему на пике эмоций

Техника деэскалации: как остановить семейную ссору и спокойно обсудить проблему? Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

«Если вы чувствуете, что уже не можете спокойно обсуждать проблему, скажите партнёру, что слишком раздражены, и предложите сделать перерыв. Это поможет избежать оскорблений, последствия которых потом придётся ещё долго исправлять», — сразу говорит Елена Вершинина. И продолжает, что важно не просто прервать неприятный разговор, а договориться, когда вы к нему вернётесь. Это может быть через полчаса, вечером или на следующий день.

Если один человек попросил паузу, а затем больше не поднял тему, второй может воспринять это как игнорирование или попытку уйти от ответственности. За время перерыва стоит переключиться на спокойное занятие, например, пройтись, выпить воды, умыться или некоторое время побыть в одиночестве. Однако использовать паузу для подготовки новых обвинений не нужно, ведь её задача заключается именно в снижении эмоционального напряжения.

Что делать прежде чем объяснить свою позицию?

Как пауза во время конфликта помогает партнёрам справиться с эмоциями и избежать оскорблений? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Just Life

В разгар ссоры человеку часто важнее почувствовать, что его услышали, чем получить идеально выстроенный аргумент. Поэтому вместо попытки немедленно доказать, что партнёр всё понял неправильно, сначала стоит отразить смысл его слов. Для этого подойдут простые фразы: «Я понимаю, почему ты так отреагировал», «Я вижу, что для тебя это действительно важно» или «Правильно ли я понимаю, что тебя задело именно это».

«Такие слова не означают, что вы автоматически соглашаетесь со всеми претензиями партнёра. Они лишь показывают, что вы слышите его чувства и понимаете суть проблемы. Иногда этого уже достаточно, чтобы заметно снизить напряжение», — отметила специалист. Только после этого можно спокойно изложить собственную позицию. Если оба человека чувствуют, что их не пытаются перебить или обесценить, вероятность нового эмоционального взрыва становится ниже.

Замените обвинение конкретной просьбой

Конкретная просьба даёт партнёру понимание, что именно он может сделать. Обвинение заставляет защищаться, а ясная формулировка оставляет пространство для решения проблемы. Елена Вершинина Психосоматолог, специалист по ментальному здоровью

Фраза «Ты меня никогда не слушаешь» почти наверняка вызовет желание возразить: «Неправда, я слушаю!» В результате партнёры начнут спорить уже не о первоначальной проблеме, а о том, кто из них чаще ошибается. Гораздо полезнее говорить о конкретном действии и сразу объяснять, чего вы хотите от другого человека. Например, вместо слов «Ты меня игнорируешь» можно сказать: «Пожалуйста, убери телефон, пока я рассказываю».

А фразу «Тебе всё равно на домашние дела» заменить просьбой: «Пожалуйста, помой посуду сегодня вечером». Просьба должна касаться реального и понятного действия. Формулировки вроде «Стань внимательнее» или «Начни меня уважать» слишком абстрактны: каждый человек может вкладывать в них разный смысл.

Не вспоминайте все прошлые обиды сразу

Как деэскалация семейного конфликта помогает снизить напряжение и вернуться к диалогу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Во время ссоры велик соблазн подкрепить свою позицию другими претензиями, скажем, вспомнить опоздание годичной давности, неудачную шутку на семейном празднике или старое невыполненное обещание. Однако такой разговор быстро превращается в бесконечный перечень взаимных ошибок. Лучше обсуждать только ту ситуацию, которая стала причиной нынешнего конфликта. Если старые обиды действительно остаются важными, для них стоит выделить отдельное время, когда оба партнёра будут готовы спокойно поговорить.

Не менее опасны обобщения со словами «всегда», «никогда» и «каждый раз». Они редко точно описывают происходящее, зато заставляют собеседника оправдываться и искать исключения вместо совместного решения проблемы.

Некоторые люди боятся остановить ссору, поскольку думают, что после паузы вопрос так и останется нерешённым. Но прекратить конфликт и полностью отказаться от разговора — не одно и то же. Деэскалация нужна именно для того, чтобы вернуться к проблеме в состоянии, когда оба человека снова способны слышать друг друга. После паузы легче обсудить произошедшее, признать свою часть ответственности, сформулировать просьбы и вместе решить, что делать дальше. А ранее Life.ru рассказывал, как выйти из токсичных отношений и вернуть контроль над собственной жизнью.