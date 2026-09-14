Кино на вечер как диагноз: Почему люди в депрессии выбирают мрачные фильмы, а комедии вгоняют их в тоску

Предпочтение мрачных фильмов с тяжёлыми сюжетами само по себе не говорит о депрессии, однако в сочетании с нарушениями сна и питания, постоянной плаксивостью и подавленным настроением может стать дополнительным поводом обратить внимание на своё состояние. Об этом Life.ru рассказала психолог Анастасия Лысакова.

По её словам, главный ориентир — не жанр любимого кино, а целый комплекс симптомов и их продолжительность.

Клиническая депрессия — это прежде всего про психофизиологические сигналы. Это когда сон либо недостаточный, либо, наоборот, мы спим дольше десяти часов; это перебои с питанием и нетипичное состояние настроения, например постоянная плаксивость. Если всё это длится больше двух недель, тогда действительно наблюдаются признаки клинической депрессии. Анастасия Лысакова Психолог

При этом в своей практике психолог заметила характерную особенность у некоторых клиентов с диагностированной депрессией, которые параллельно наблюдаются у психиатра и получают медикаментозную терапию. Вместо лёгких комедий и жизнеутверждающих историй они нередко выбирают тяжёлые, тоскливые картины с трагическим финалом, темами смерти и самоубийства.

«Это точно что-то тоскливое, философско-нудное и, как правило, с плохим концом. Ещё они читают литературу вроде „Тошноты“ Сартра, где всё тлен и всё тяжело. Я даже не знаю, как точно назвать этот жанр — наверное, меланхолия в чистом виде», — рассказала собеседница Life.ru.

А вот позитивный контент, по наблюдениям специалиста, иногда вызывает обратную реакцию. Комедия или лёгкая мелодрама может не поднять настроение, а лишь сильнее подчеркнуть разрыв между состоянием человека и происходящим на экране.

«Они говорят, что это загоняет их в ещё большую тоску, потому что совершенно не коррелирует с их настроением», — отметила психолог.

Похожий эффект, добавила Лысакова, иногда возникает даже с погодой. Дождливый день может восприниматься комфортнее, потому что словно соответствует внутреннему состоянию, тогда как солнце и всеобщее хорошее настроение лишь усиливают ощущение собственной изоляции.

«Когда светит солнце, им некомфортно, потому что все вокруг кажутся счастливыми и жизнерадостными, а им тошно. И на фоне этого всеобщего веселья становится ещё более тошно», — рассказала эксперт.

Лысакова подчеркнула: предпочтение грустного фильма вечером не является диагнозом. Насторожить должно сочетание устойчивого подавленного состояния с изменениями сна, аппетита, привычного поведения и потерей интереса к тому, что раньше приносило удовольствие. Если такое состояние сохраняется больше двух недель, специалист советует обратиться за профессиональной помощью.

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