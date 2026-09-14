Ментальный плед: Почему в стрессе мы пересматриваем знакомые фильмы по 100 раз – объясняет нейробиолог

Когда вокруг слишком много неопределённости, знакомый фильм или сериал может сработать как своеобразный «ментальный плед»: мозг уже знает, что произойдёт дальше, а значит, получает столь необходимое в стрессе чувство предсказуемости. Именно поэтому в тревожные периоды люди способны в сотый раз включать любимую историю, рассказал Life.ru нейробиолог, профессор Сколтеха Филипп Хайтович.

По словам учёного, способность постоянно прогнозировать происходящее — один из базовых принципов работы мозга. Причём занимается он этим даже в самых обычных ситуациях, когда человек сам ничего такого не замечает.

«Например, когда вы хотите взять чашку со стола, вам нужно правильно построить траекторию и предсказать, будет ли чашка горячая, какого она будет веса. Если вы неправильно предскажете и мозг подумает, что чашка гораздо тяжелее, чем на самом деле, то сокращение мышцы будет слишком сильным и весь чай на вас выльется», — объяснил Хайтович.

Точно так же мозг постоянно пытается предугадать реакцию собеседника, рельеф дороги под ногами и развитие множества других событий. Но в состоянии стресса неопределённости и так становится слишком много.

И вот здесь на помощь приходит давно знакомый сериал: зритель прекрасно знает, кто с кем поссорится, где будет кульминация и чем всё закончится.

«Когда у человека стресс, мозгу комфортнее обращаться к чему-то, где его предсказания точно сработают. В новой неопределённой ситуации с неизвестным сюжетом непонятно: сбудутся предсказания или опять всё не получится?» — рассказал нейробиолог.

Поэтому желание снова включить фильм, который человек видел уже десятки раз, Хайтович не считает бессмысленной привычкой. Наоборот, знакомый сюжет можно использовать как простой способ ненадолго снизить уровень напряжения.

«Можно пользоваться таким лайфхаком: когда повышенный стресс, включать уже знакомые сюжеты, и тревожность снизится. По крайней мере, это неплохой способ снижать тревожность», — отметил профессор.

Но полностью прятаться от реальности за любимыми сериалами тоже не стоит. После короткой передышки мозгу всё равно придётся снова столкнуться с непредсказуемостью окружающего мира.

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