Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 13:13

Чтобы мозг не старел: Нейропсихолог раскрыла неочевидную пользу судоку

Эксперт Наумова: Судоку учит лучше принимать решения и защищает от деменции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Регулярное решение судоку помогает легче принимать бытовые решения, лучше планировать день и жизнь, а также служит профилактикой раннего старения мозга и деменции, рассказала нейропсихолог Наталья Наумова.

«Самое главное — укрепляется эмоционально-волевая сфера за счёт того, что человеку при решении приходится одновременно запускать целый ряд мыслительных операций: задействовать память, внимание, логическое мышление», — пояснила специалист.

Не верьте памяти на слово: Психолог рассказала, как разоблачить эффект Манделы
Не верьте памяти на слово: Психолог рассказала, как разоблачить эффект Манделы

Во время решения головоломки человеку приходится постоянно отсекать лишнее и концентрироваться на важном. За счёт этого усиливается приток крови к префронтальным структурам мозга, что улучшает функцию программирования и контроля.

В результате человек становится более собранным, внимательным и сконцентрированным. Похожий эффект дают кроссворды, ребусы и счёт в обратном порядке, отметила собеседница «Москвы 24».

Тест: Слабо ответить на 10 вопросов по 20 секунд, которые заставят мозг работать на пределе?
Тест: Слабо ответить на 10 вопросов по 20 секунд, которые заставят мозг работать на пределе?

Ранее россиянам объяснили, как сохранить ясный ум на фоне мировой эпидемии деменции. Эксперт отметил, что профилактика недуга включает поддержание соматического здоровья.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Психология
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar