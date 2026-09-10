Чтобы мозг не старел: Нейропсихолог раскрыла неочевидную пользу судоку

Регулярное решение судоку помогает легче принимать бытовые решения, лучше планировать день и жизнь, а также служит профилактикой раннего старения мозга и деменции, рассказала нейропсихолог Наталья Наумова.

«Самое главное — укрепляется эмоционально-волевая сфера за счёт того, что человеку при решении приходится одновременно запускать целый ряд мыслительных операций: задействовать память, внимание, логическое мышление», — пояснила специалист.

Во время решения головоломки человеку приходится постоянно отсекать лишнее и концентрироваться на важном. За счёт этого усиливается приток крови к префронтальным структурам мозга, что улучшает функцию программирования и контроля.

В результате человек становится более собранным, внимательным и сконцентрированным. Похожий эффект дают кроссворды, ребусы и счёт в обратном порядке, отметила собеседница «Москвы 24».

Ранее россиянам объяснили, как сохранить ясный ум на фоне мировой эпидемии деменции. Эксперт отметил, что профилактика недуга включает поддержание соматического здоровья.