Россиянам объяснили, как сохранить ясный ум на фоне мировой эпидемии деменции

Количество пациентов с деменцией растёт в мире из-за увеличения продолжительности жизни и общего числа пожилых людей, заявил врач-психиатр, психотерапевт, психолог Алексей Вилков, комментируя прогнозы о возможной эпидемии деменции. По его словам, люди живут дольше благодаря успешной профилактике и лечению других заболеваний, и эта тенденция будет сохраняться.

Точный процентный прогноз составить сложно, но цифры постепенно будут соответствовать реальности. Эксперт отметил, что профилактика деменции включает поддержание соматического здоровья: контроль уровня глюкозы и артериального давления, лечение основных заболеваний, профилактику гипертонии и сахарного диабета.

«Также необходимы регулярная физическая активность и ежедневная интеллектуальная деятельность. Чтобы мозг оставался в форме, нейронные связи должны быть активированы и постоянно работать», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

Он призвал придерживаться правильного питания, ограничивать жиры и углеводы в рационе, поскольку это влияет на вторичные факторы риска, развитие гипертонии и атеросклероза.

Ранее академик заявил, что 50% случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, если регулярно проходить когнитивный чек-ап. Специалист напомнил, что учёные выявили 14 основных факторов риска развития деменции, охватывающих все периоды жизни от детства до глубокой старости.