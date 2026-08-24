«Поговори со мною, мама»: Как помочь пожилым родителям в профилактике деменции

Регулярное общение с близкими, друзьями и знакомыми помогает пожилым людям сохранять активность важных отделов мозга и снижать риск деменции. Особенно важно не терять социальные связи после выхода на пенсию и стараться расширять круг контактов.

Одновременно мозгу нужна постоянная интеллектуальная нагрузка. Полезны чтение и обсуждение книг, шахматы, карточные игры, изучение нового и упражнения на память и внимание. При этом многочасовой просмотр телевизора такой стимуляции не даёт, пишет «Вечерняя Москва».

По данным издания, отдельное значение имеет физическое здоровье: риск когнитивных нарушений повышают злоупотребление алкоголем, сахарный диабет, высокие давление и холестерин. Следование комплексу рекомендаций ВОЗ по профилактике деменции может снизить риск её развития на 45%. Принимать витамины и минералы «на всякий случай» смысла нет.

Ранее врач назвал непрерывное обучение одним из главных способов снизить риск деменции. Для сохранения когнитивных функций также важны регулярная физическая активность и сбалансированное питание.