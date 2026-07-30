Здоровье не купишь! Как бедность разрушает мозг и провоцирует деменцию
Невролог Гайфутдинов: Бедность провоцирует раннюю деменцию
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жизнь в бедности и постоянный стресс в молодости могут ускорить старение мозга уже к 50 годам. Как это связано с памятью, когнитивными способностями и риском деменции, объяснил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.
Он отметил, что стресс сам по себе помогает организму мобилизоваться, но при длительной нагрузке начинает истощать ресурсы. Одним из первых страдает мозг: ухудшается кровоснабжение, разрушаются нейронные связи, снижается память.
По словам специалиста, хронический стресс становится опасным, если организм плохо к нему адаптируется. В таком случае даже слабый раздражитель может запустить сбой и повысить риск развития деменции.
В группе риска находятся люди с наследственной предрасположенностью к когнитивным нарушениям, малоподвижным образом жизни, перенесёнными поражениями нервной системы, пожилые, а также те, кто находится в депрессии.
«А когда человек не умеет адаптироваться к стрессу (в том числе из-за финансовых трудностей), ведёт нездоровый образ жизни и смотрит на мир пессимистично — ресурсы его мозга истощаются», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».
К слову, риск деменции можно снизить обычными привычками. Ранее Life.ru собрал шесть шагов, которые работают лучше любых модных добавок.
Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.