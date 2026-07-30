Здоровье не купишь! Как бедность разрушает мозг и провоцирует деменцию

Жизнь в бедности и постоянный стресс в молодости могут ускорить старение мозга уже к 50 годам. Как это связано с памятью, когнитивными способностями и риском деменции, объяснил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Он отметил, что стресс сам по себе помогает организму мобилизоваться, но при длительной нагрузке начинает истощать ресурсы. Одним из первых страдает мозг: ухудшается кровоснабжение, разрушаются нейронные связи, снижается память.

По словам специалиста, хронический стресс становится опасным, если организм плохо к нему адаптируется. В таком случае даже слабый раздражитель может запустить сбой и повысить риск развития деменции.

В группе риска находятся люди с наследственной предрасположенностью к когнитивным нарушениям, малоподвижным образом жизни, перенесёнными поражениями нервной системы, пожилые, а также те, кто находится в депрессии.

«А когда человек не умеет адаптироваться к стрессу (в том числе из-за финансовых трудностей), ведёт нездоровый образ жизни и смотрит на мир пессимистично — ресурсы его мозга истощаются», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

К слову, риск деменции можно снизить обычными привычками. Ранее Life.ru собрал шесть шагов, которые работают лучше любых модных добавок.