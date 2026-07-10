Тихая угроза: Академик назвал способ предотвратить деменцию почти в половине случаев

Почти половину всех случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, если регулярно проходить так называемый «когнитивный чек-ап». Такое заявление сделал академик, директор института мозга Российского центра неврологии и нейронаук Сергей Иллариошкин на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Специалист напомнил, что ещё в 2021 году учёные выявили 14 основных факторов риска развития деменции, охватывающих все периоды жизни от детства до глубокой старости. По его словам, каждый из этих факторов обладает собственным удельным весом, однако целенаправленное воздействие на них способно предотвратить до половины случаев заболевания.

В своей презентации Иллариошкин разделил все риски на модифицируемые и немодифицируемые. К первой категории он отнёс низкий уровень образования, недостаток физической активности, гиперлипидемию, ожирение, сахарный диабет, артериальную гипертензию, депрессию, сенсорную депривацию, социальную изоляцию, нарушения сна, злоупотребление алкоголем, курение и загрязнение окружающей среды.

Среди факторов, не поддающихся изменению, академик назвал пожилой возраст, генетическую предрасположенность, отягощённый семейный анамнез, принадлежность к женскому полу, а также перенесённые заболевания центральной нервной системы, включая черепно-мозговые травмы, инфекции и хроническую цереброваскулярную патологию. Именно для контроля за модифицируемыми рисками и необходим «когнитивный чек-ап», представляющий собой комплексную диагностику памяти, внимания, мышления, речи и способности к счёту.

Ранее сообщалось, что доступ к яркому дневному свету способен существенно снизить вероятность развития деменции. Анализ данных показал, что люди, находившиеся в условиях яркой освещённости от 1000 люкс, сталкивались с недугом на 16% реже. При повышении этого показателя до 5000 люкс защитный эффект проявлялся ещё более выраженно. При этом учёные отметили, что воздействие искусственного света в тёмное время суток не оказало на статистику заболеваемости никакого значимого влияния.