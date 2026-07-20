Найден способ «отменить» деменцию 5 простыми привычками: памятка ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила руководство по снижению риска когнитивных нарушений и деменции. Согласно данным экспертов, до 45% случаев заболевания связаны с корректируемыми факторами риска. Если принять это во внимание и изменить образ жизни, то старческие болезни можно «отменить» или отсрочить.

Среди вредных привычек и условий — курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность, социальная изоляция, загрязнение воздуха и неинфекционные заболевания. Для снижения риска деменции специалисты рекомендуют вести активный образ жизни: заниматься спортом, поддерживать когнитивные навыки через тренировки мозга, социализироваться, отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться, а также контролировать давление, уровень сахара и холестерина.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 57 миллионов человек с деменцией, ежегодно диагноз ставится почти 10 миллионам. Наиболее распространённой формой заболевания является болезнь Альцгеймера, на которую приходится 60–70% случаев. Эксперты подчеркивают, что профилактика через изменения образа жизни может существенно снизить риск развития когнитивных нарушений.

Учёные также напомнили, что активная старость — это возможность дольше радоваться жизни и не быть обузой детям и внукам.

Ранее сообщалось, что почти половину всех случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, если регулярно проходить так называемый «когнитивный чек-ап». Учёные советуют «тренировать» мозг даже в преклонном возрасте.