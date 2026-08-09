Забота о внуках может продлить жизнь бабушкам и дедушкам, но есть один подвох

Активное участие в жизни внуков может поддерживать физическое и психическое здоровье бабушек и дедушек, а также давать им чувство нужности и цели. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на специалиста по гериатрии Марка Агронина.

Одна из теорий, объясняющих такой эффект, получила название «гипотеза бабушки». Согласно ей, увеличение продолжительности жизни женщин после репродуктивного возраста могло закрепиться в ходе эволюции благодаря их помощи в воспитании и кормлении внуков.

Польза может проявляться и сегодня. В исследовании почти 2900 пожилых людей те, кто помогал с внуками — играл с ними, готовил еду, возил в школу или занимался уроками, — лучше справлялись с тестами на память и беглость речи. Особенно заметной связь оказалась у бабушек.

При этом оказалось, что важна скорее сама вовлечённость, чем количество часов или конкретный вид помощи. Общение с детьми одновременно заставляет больше двигаться, решать повседневные задачи и сохранять социальную активность.

Однако превращать бабушек и дедушек в круглосуточных нянь исследователи не советуют. Научные данные показывают, что при чрезмерной нагрузке эффект может быть обратным: постоянная ответственность способна усиливать стресс и ухудшать самочувствие.

Поэтому наиболее полезным вариантом считается активное, но не изматывающее участие в жизни младшего поколения. При этом учёные подчёркивают, что обнаруженные связи ещё не доказывают, что именно забота о внуках напрямую становится причиной более крепкого здоровья или долголетия.

В июле Life.ru собрал шесть привычек, которые помогают сохранить память и снизить риск деменции. Среди факторов защиты специалисты выделяют живое общение: социальная изоляция лишает мозг привычной нагрузки и может ускорять когнитивное снижение.