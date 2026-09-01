Кулак, ребро, ладонь: Невролог рассказал о простом тесте для проверки на деменцию

Простая последовательность из трёх движений рукой может помочь врачу заметить нарушения исполнительных функций, встречающиеся при некоторых видах деменции. Об этом рассказал невролог Аднан Хусейн, пишет HuffPost.

Речь идёт о трёхэтапном тесте Лурии «кулак — ребро — ладонь». Человеку предлагают сначала сжать руку в кулак, затем поставить её на ребро, а после положить ладонью вниз. Эту последовательность нужно несколько раз повторить самостоятельно.

По словам Хусейна, упражнение позволяет оценить способность человека запоминать и последовательно выполнять действия. При когнитивных нарушениях пациент может замедляться, путать движения или «застревать» на одном из них.

При этом невролог подчеркнул, что проба Лурии не позволяет самостоятельно диагностировать деменцию. Это быстрый клинический инструмент, результаты которого врач оценивает вместе с другими тестами, симптомами и данными обследования.

Исследование с участием 383 человек, опубликованное в 2011 году, показало нарушения при выполнении теста у 54,9% пациентов с болезнью Альцгеймера и 69,8% пациентов с лобно-височной деменцией. Среди людей без когнитивных нарушений ошиблись 2,3%. Авторы работы при этом не рассматривали тест как самостоятельный способ постановки диагноза.

Ранее Life.ru рассказывал, как невролог отличает обычную забывчивость от признаков деменции с помощью когнитивных тестов. При появлении стойких проблем с памятью, речью или выполнением привычных действий специалист рекомендовала обращаться к врачу, а не пытаться поставить диагноз самостоятельно.