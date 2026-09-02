Не верьте памяти на слово: Психолог рассказала, как разоблачить эффект Манделы

Если вы абсолютно уверены, что какое-то событие происходило именно так, это ещё не значит, что память вас не подводит. Проверить воспоминание на достоверность можно, попробовав восстановить окружающие его детали, рассказала клинический психолог Ирина Грекова.

Специалист советует мысленно вернуться к ситуации и вспомнить, кто находился рядом, какая была погода и обстановка, какие звуки и даже запахи сопровождали происходящее.

«Когда вы восстановите более полную картину, память может начать выдавать более реальную информацию. Если же вы ничего не можете вспомнить, то вполне возможно, что мозг выдавал вам некорректные данные», — объяснила Грекова РИАМО.

По словам психолога, мозг способен неосознанно достраивать недостающие детали так, чтобы получившаяся картина казалась логичной. Влиять на воспоминания может и окружение: например, если другие люди неоднократно рассказывают одну и ту же версию события. Поэтому важную информацию специалист рекомендует сверять с реальными фактами и независимыми подтверждениями.

С этим связан так называемый эффект Манделы — феномен, при котором множество людей разделяют одинаковое ошибочное воспоминание. Название появилось в 2009 году после того, как Фиона Брум обнаружила, что не только она ошибочно помнила смерть Нельсона Манделы в тюрьме в 1980-х. В действительности он вышел на свободу в 1990 году и умер в 2013-м.

Ранее Life.ru предлагал проверить себя на эффект Манделы с помощью знаменитых фраз из советских фильмов и мультфильмов. Многие из реплик, которые зрители уверенно воспроизводят по памяти, на самом деле звучали иначе.