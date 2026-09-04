Опечатка как диагноз: Психотерапевт объяснила, когда ошибки в сообщениях – это не лень, а проблемы с мозгом

Одни люди замечают опечатку в сообщении еще до того, как успевают прочитать смысл текста. Другие могут несколько раз написать одно и то же слово с ошибкой и совершенно этого не заметить. Для первых грамотность становится почти автоматической потребностью, а вторые спокойно относятся к собственным ошибкам. Можно ли по этому признаку что-то сказать о психологии человека? И связано ли стремление писать без единой ошибки с особенностями работы мозга? На эти вопросы в беседе с Life.ru ответила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Федькина.

Как мы делаем ошибки

На способность писать без ошибок влияет множество факторов: образование, языковая среда, привычка читать, внимание, память и индивидуальные особенности обработки информации, объясняет психотерапевт. При чтении и письме мозг одновременно задействует несколько систем. Нужно распознать слово, соотнести его с известным языковым образом, удержать в памяти правило, контролировать последовательность букв и одновременно следить за смыслом. Важную роль играют внимание и так называемые исполнительные функции — способность планировать действие, контролировать себя и замечать собственную ошибку.

Когда человек хорошо знает язык и много читает, правильное написание большого количества слов постепенно становится автоматическим. Мозг уже не каждый раз сознательно вспоминает правило — он узнает знакомую конструкцию как целое. При этом автоматизация работает и в обратную сторону. Поэтому простое замечание «посмотри внимательнее» иногда практически не помогает.

Важен механизм контроля. Чтобы заметить собственную ошибку, человек должен не только знать правильный вариант, но и переключиться из режима создания текста в режим его проверки. Если внимание полностью сосредоточено на смысле и скорости, ошибки могут оставаться незамеченными. Елена Федькина Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Особенно заметно это в переписке: человек прекрасно знает, как пишется слово, но делает опечатку из-за спешки, усталости или недостатка внимания.

Почему мы стремимся писать правильно

Стремление писать идеально также может иметь разные причины. Для одного человека это результат хорошего образования и привычки. Для другого — способ самопрезентации: грамотная речь воспринимается как показатель компетентности и статуса. У некоторых людей повышенное внимание к ошибкам связано с перфекционизмом. В таком случае важен не сам факт грамотности, а эмоциональная реакция на нарушение правила, говорит Федькина.

Если человек спокойно исправляет ошибку и идет дальше — это обычная внимательность. Другая ситуация, когда одна опечатка вызывает сильную тревогу, стыд или ощущение, что человек выглядит глупо, а проверка текста превращается в многочасовой ритуал. Тогда мы уже можем говорить не столько о грамотности, сколько об особенностях характера человека: тревожности и перфекционизме. Елена Федькина Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Иногда чрезмерная фиксация на правильности может становиться способом контролировать окружающую действительность. Языковые правила дают ощущение определенности: здесь есть правильный и неправильный вариант, и человек знает, каким должен быть результат.

Можно прекрасно разбираться в математике, музыке, технике или профессиональной сфере и при этом испытывать сложности с орфографией. На письмо могут влиять особенности обучения, нарушения чтения и письма, дефицит внимания, усталость, стресс и другие факторы. Иногда человек просто не привык редактировать собственные тексты.

Когда ошибки и опечатки – тревожный знак

Есть и ситуации, когда внезапное изменение грамотности действительно заслуживает внимания, отмечает врач. Если взрослый человек, который раньше нормально писал и читал, вдруг начинает путать слова, пропускать буквы, испытывать трудности с пониманием текста или выражением мыслей, это уже не стоит объяснять исключительно усталостью. Резкое изменение речи или письма может быть связано с неврологическими нарушениями и требует медицинской оценки.

Ключевое слово здесь — «внезапно». Если человек всегда писал с ошибками, это одна ситуация. Если привычные языковые навыки заметно изменились за короткое время, особенно вместе с нарушением речи, памяти, координации или слабостью, необходимо обратиться к врачу. Елена Федькина Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Федькина подчеркнула, что грамотность — результат работы целой системы когнитивных навыков, а не простой показатель интеллекта. Умение писать без ошибок может отражать развитые языковые навыки и хорошую концентрацию, но патологической становится не грамотность сама по себе, а чрезмерная тревога и невозможность спокойно относиться к ошибкам. А безграмотность далеко не всегда говорит о недостатке способностей. Гораздо важнее посмотреть на контекст: насколько человек понимает информацию, способен учиться, концентрироваться и пользоваться языком в повседневной жизни.