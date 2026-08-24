Выращенные в лаборатории мини-мозги прожили 7 лет и сохранили память о возрасте

Самые старые выращенные в лаборатории человеческие мозговые органоиды достигли семилетнего возраста. Учёные обнаружили, что эти миниатюрные структуры продолжают созревать по схожему с настоящим мозгом сценарию и сохраняют клеточный след пройденных этапов развития. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Органоиды представляют собой скопления клеток коры мозга размером примерно с горошину перца, полученные из стволовых клеток. Обычно подобные культуры изучают лишь несколько месяцев, а прежний рекорд продолжительности эксперимента составлял 694 дня. В новой работе подробно исследовали образцы возрастом до пяти лет, тогда как отдельные культуры в лаборатории продолжают жить уже около семи.

Молекулярный анализ показал, что с течением времени у клеток меняются активность генов и эпигенетические характеристики — причём эти процессы во многом повторяют возрастные изменения человеческого мозга. Иными словами, биологические «часы» органоидов продолжали отсчитывать время даже вне организма.

Особенно интересный результат получили при смешивании молодых и более зрелых клеток. Старые клетки не начинали развитие заново, а сразу переходили к формированию структур, соответствующих их возрасту. Исследователи описали это способностью сохранять след уже пройденных стадий.

Речь при этом не идёт о человеческой памяти, сознании или воспоминаниях. «Прошлое» сохраняется на молекулярном уровне и определяет дальнейшее поведение клеток. Такая модель может помочь изучать длительное созревание мозга и процессы, которые прежде было практически невозможно наблюдать в лаборатории.

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