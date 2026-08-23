«Учатся на меньшем объёме данных»: В Сингапуре запустили дата-центр на человеческих нейронах

В Сингапуре запустили первый в мире дата-центр, где вычисления выполняют живые человеческие нейроны. В одной серверной стойке объединили 20 биокомпьютеров CL1 — всего около 16 миллионов клеток. Их выращивают из стволовых клеток и подключают к электронике через специальные электроды.

Разработчик технологии — австралийская компания Cortical Labs, созданная в Мельбурне в 2019 году. Уже через два года её исследователи вырастили нейроны на чипе и научили их играть в Pong — клетки получали сигналы о положении мяча и постепенно осваивали управление ракеткой. В 2025 году компания представила CL1 — биокомпьютер примерно с 800 тысячами живых нейронов, а теперь 20 таких устройств объединили в Сингапуре.

Создатели обещают, что такие системы смогут обучаться на меньшем объёме данных и потреблять значительно меньше энергии, чем обычные ИИ-серверы. Нейроны для биокомпьютеров выращивают в лаборатории из стволовых клеток, размещают на чипе с микроскопическими электродами, через которые передают сигналы и считывают ответы — так учёные управляют живой нейросетью и изучают её обучение.

Ранее Life.ru рассказывал, что учёные обнаружили в мозге взрослых людей с депрессией клетки, которые «застревают» на ранних стадиях превращения в нейроны. Специалисты проанализировали почти 500 тысяч клеточных ядер из гиппокампа и нашли полную цепочку образования новых нейронов, но у пациентов с депрессией процесс будто останавливался.