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5 октября, 17:22

Учёные выяснили, откуда берутся голоса в голове у шизофреников

PLoS Biology: Причиной голосов у шизофреников оказались сбои в цепочках нейронов

Причиной посторонних голосов в голове у больных шизофренией оказались сбои в работе двух типов цепочек нейронов. Это удалось выяснить китайским учёным, их работа опубликована на PLoS Biology.

«Проведённое нами исследование показало, что подобные пациенты теряют способность различать реальность и фантазию в результате появления сбоев в некоторых цепочках нейронов, соединяющих моторную и звуковые системы мозга», — указано в исследовании.

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Во время эксперимента испытуемых с шизофренией просили прочесть слоги. Оказалось, что их цепочки нейронов, отвечающие за способность отличать реальные действия от собственных мыслей, работают несколько иначе. Галлюцинации возникают, когда мысли и ожидания человека расходятся с реальностью. Именно поэтому и возникают голоса в голове, которые на самом деле являются собственными мыслями человека.

Ранее Life.ru писал, что учёным удалось понаблюдать за работой мозга перед смертью. Оказалось, что в этот момент усиливается работа электрических импульсов, которые отвечают за память, внимание и узнавание.

Обложка ©

Freepik / DC Studio

Полина Никифорова
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