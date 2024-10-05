Учёные выяснили, откуда берутся голоса в голове у шизофреников

Причиной посторонних голосов в голове у больных шизофренией оказались сбои в работе двух типов цепочек нейронов. Это удалось выяснить китайским учёным, их работа опубликована на PLoS Biology.

«Проведённое нами исследование показало, что подобные пациенты теряют способность различать реальность и фантазию в результате появления сбоев в некоторых цепочках нейронов, соединяющих моторную и звуковые системы мозга», — указано в исследовании.

Во время эксперимента испытуемых с шизофренией просили прочесть слоги. Оказалось, что их цепочки нейронов, отвечающие за способность отличать реальные действия от собственных мыслей, работают несколько иначе. Галлюцинации возникают, когда мысли и ожидания человека расходятся с реальностью. Именно поэтому и возникают голоса в голове, которые на самом деле являются собственными мыслями человека.