Учёные увидели, как жизнь пролетает перед глазами человека за секунды до смерти

Канадским учёным удалось, что узнать, что происходит с мозгом человека во время последних секунд жизни. Специалисты наблюдали за мозговой активностью 87-летнего пациента, когда у мужчины вдруг начался сердечный приступ. Он скончался, а учёным удалось получить уникальную информацию, передаёт The Sun .

Выяснилось, что в последние секунды жизни у мужчины было усиление гамма-осцилляций. Эти электрические импульсы отвечают за память, внимание и узнавание. Возможно, именно из-за этих импульсов проявляется феномен пролетающей перед глазами жизни. Однако делать выводы пока рано — единичный случай не может полностью доказать теорию. На результаты исследования также могло повлиять, что мужчина страдал от эпилепсии.