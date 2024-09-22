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22 сентября, 13:38

Учёные увидели, как жизнь пролетает перед глазами человека за секунды до смерти

Sun: Канадские учёные записали мысли человека перед смертью

Канадским учёным удалось, что узнать, что происходит с мозгом человека во время последних секунд жизни. Специалисты наблюдали за мозговой активностью 87-летнего пациента, когда у мужчины вдруг начался сердечный приступ. Он скончался, а учёным удалось получить уникальную информацию, передаёт The Sun.

Выяснилось, что в последние секунды жизни у мужчины было усиление гамма-осцилляций. Эти электрические импульсы отвечают за память, внимание и узнавание. Возможно, именно из-за этих импульсов проявляется феномен пролетающей перед глазами жизни. Однако делать выводы пока рано — единичный случай не может полностью доказать теорию. На результаты исследования также могло повлиять, что мужчина страдал от эпилепсии.

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Ранее учёным из Швейцарии удалось выяснить, что рост мозговой опухоли может замедлить один из антидепрессантов. Эффективность препарата помог подтвердить опыт на мышах.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Полина Никифорова
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