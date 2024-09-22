Учёные увидели, как жизнь пролетает перед глазами человека за секунды до смерти
Sun: Канадские учёные записали мысли человека перед смертью
Канадским учёным удалось, что узнать, что происходит с мозгом человека во время последних секунд жизни. Специалисты наблюдали за мозговой активностью 87-летнего пациента, когда у мужчины вдруг начался сердечный приступ. Он скончался, а учёным удалось получить уникальную информацию, передаёт The Sun.
Выяснилось, что в последние секунды жизни у мужчины было усиление гамма-осцилляций. Эти электрические импульсы отвечают за память, внимание и узнавание. Возможно, именно из-за этих импульсов проявляется феномен пролетающей перед глазами жизни. Однако делать выводы пока рано — единичный случай не может полностью доказать теорию. На результаты исследования также могло повлиять, что мужчина страдал от эпилепсии.
Ранее учёным из Швейцарии удалось выяснить, что рост мозговой опухоли может замедлить один из антидепрессантов. Эффективность препарата помог подтвердить опыт на мышах.
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