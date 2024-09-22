Швейцарские учёные нашли неожиданный способ замедлить рост опухоли мозга

Группа зарубежных учёных нашла способ замедлить рост агрессивной опухоли головного мозга — глиобластомы. Исследования показали, что антидепрессант Вортиоксетин лучше остальных лекарственных средств тормозит развитие злокачественного новообразования. Результаты работ опубликованы в журнале Nature Medicine.

Медики и биологи из Швейцарии проверили сотни нейроактивных препаратов на опухолевых тканях сорока пациентов. Большинству веществ не удалось оказать на рак никакого воздействия. В то же время молекулы Вортиоксетина смогли замедлить деление клеток глиобластомы. Опыты на мышах лишь подтвердили эффективность антидепрессанта. На следующем этапе учёные протестируют лекарство на людях.