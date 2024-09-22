Швейцарские учёные нашли неожиданный способ замедлить рост опухоли мозга
Nature Medicine: Антидепрессант Вортиоксетин подавляет рост опухоли мозга
Группа зарубежных учёных нашла способ замедлить рост агрессивной опухоли головного мозга — глиобластомы. Исследования показали, что антидепрессант Вортиоксетин лучше остальных лекарственных средств тормозит развитие злокачественного новообразования. Результаты работ опубликованы в журнале Nature Medicine.
Медики и биологи из Швейцарии проверили сотни нейроактивных препаратов на опухолевых тканях сорока пациентов. Большинству веществ не удалось оказать на рак никакого воздействия. В то же время молекулы Вортиоксетина смогли замедлить деление клеток глиобластомы. Опыты на мышах лишь подтвердили эффективность антидепрессанта. На следующем этапе учёные протестируют лекарство на людях.
Неоперабельная опухоль головного мозга ранее стала причиной смерти двух российских звёзд — певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк, за лечением которых следила вся страна. Автора хита «А я всё летала» не стало в июне 2015 года, а самой известной киноняни России — 30 мая 2024 года.
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