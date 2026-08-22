«Застрявший конвейер»: В мозге людей с депрессией обнаружили сбой в рождении новых нейронов

Учёные обнаружили в мозге взрослых людей с депрессией клетки, которые начинают превращаться в нейроны, но «застревают» на ранних стадиях. Исследование опубликовано 21 августа в журнале Nature Medicine.

Специалисты проанализировали почти 500 тысяч клеточных ядер из гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и эмоции. В тканях взрослых людей они нашли полную молекулярную цепочку, соответствующую образованию новых нейронов: от стволоподобных клеток до незрелых нейронов.

Однако у людей с большим депрессивным расстройством этот процесс будто останавливался. Стволоподобных клеток у них было относительно больше, а вот следующих стадий созревания — меньше. Одновременно в мозге фиксировались нарушения пластичности, обмена веществ и иммунной регуляции.

Проблема, вероятно, не в том, что у взрослого мозга закончились «заготовки» для новых нейронов, а в том, что они не проходят дальше по конвейеру созревания.

Ранее Life.ru рассказывал, что китайские учёные из Шэньчжэньского университета создали ИИ-модель, способную прогнозировать риск развития депрессии за четыре года. Систему обучили на данных европейских клинических исследований с участием подростков — они проходили МРТ, сдавали анализы и оценивали эмоции на фотографиях. Выяснилось, что ключевой маркер связан с особенностями распознавания чужих эмоций.