Учёные нашли способ отключить потливость на генном уровне
Учёные связали чрезмерную потливость с постоянно включённым нервным термостатом
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Учёные из Центра Джона Иннеса и Университета Джонса Хопкинса установили, что у некоторых людей причина гипергидроза (чрезмерной потливости без видимой причины) может скрываться в постоянно активированном нервном «термостате» — дисфункции симпатической нервной системы. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Учёные провели полногеномное секвенирование 32 семей с наследственной формой гипергидроза и выявили мутации в гене SCN10A, который кодирует натриевый канал NaV1.8. Этот белок, ранее изученный в контексте болевых сигналов, оказался экспрессирован также в симпатических ганглиях — нервных узлах, регулирующих потоотделение.
На мышиной модели с мутацией NaV1.8p.R14L учёные зафиксировали усиленную активность симпатических нейронов в ответ на холинергическую стимуляцию. Это приводило к избыточному потоотделению, сравнимым с клинической картиной у пациентов. При этом препараты, блокирующие NaV1.8 (A-887826), подавляли потливость в среднем на 70%, а у нокаутных мышей (без NaV1.8) она снижалась на 34%.
Также исследователи подтвердили, что обратная мутация — NaV1.8p.C1288W, приводящая к потере функции канала, — снижает потоотделение как у мышей, так и у человека, однако у одного из пациентов этот эффект был скомпенсирован мутацией в аквапорине AQP5. Это указывает на возможность взаимодействия нейрональных и железистых механизмов.
В клинической части работы авторы показали, что антигипергидрозные препараты (гликопирролат, оксибутинин), а также гуанфацин эффективно снижают потоотделение у мышей с мутацией NaV1.8. При этом наибольший эффект (до 53% подавления) показал каннабидиол.
Исследователи заключают, что часть случаев гипергидроза следует рассматривать не как дерматологическую, а как неврологическую патологию, вызванную генетической гипервозбудимостью симпатических нейронов. Это открывает перспективы для таргетной терапии и пересмотра классификации заболевания.
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