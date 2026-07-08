Россию накрыла «эпидемия» потных ног, и специальные средства подойдут не всем

РФ накрыла «эпидемия» потных ног — россияне скупают специальные дезодоранты, за последние два месяца продажи таких средств выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, только в июне отдельные продавцы заработали более 300 тысяч рублей, а некоторые — до миллиона.

При этом обычный дезодорант для подмышек не поможет. По словам кандидата химических наук Андрея Дорохова, средства для ног сильнее сушат кожу и бьют прямо по бактериям, которые и вызывают неприятный запах. Однако «заливаться» ими тоже не стоит, так как спирт в составе может слишком сильно пересушить кожу, а отдушки и эфирные масла — вызвать аллергию или раздражение.

А при грибке, трещинах или других повреждениях они вообще противопоказаны. Перед применением собеседник телеграм-канала советует вымыть и тщательно высушить ноги, а чтобы эффект сохранялся как можно дольше — почаще менять носки и просушивать обувь.

Ранее в ресторане на Ходынском бульваре в Москве нашли рекордное микробное загрязнение. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, нормы в Osteria Mario, согласно результатам проверки, оказались превышены в 300 раз.