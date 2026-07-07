SHOT ПРОВЕРКА: В двух блюдах Osteria Mario нашли превышение микробов в 300 раз

По итогам проверки ресторана Osteria Mario на Ходынском бульваре в Москве выявлено рекордное микробное загрязнение. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, нормы оказались превышены в 300 раз.

По данным телеграм-канала, во всех семи блюдах, взятых на анализ, обнаружено превышение по микробам, в пяти из них — бактерии группы кишечной палочки, а в одной закуске — ещё и плесень.

Самыми опасными оказались тартар из говядины и бифштекс — превышение микробов в 300 раз, а также брускетта с копчёным лососем — 150-кратное превышение. Также в список попали сэндвич с индейкой, салат «Цезарь» с курицей, салат с ростбифом и фрегола с лососем. Все пробы были отправлены в лабораторию.

Ранее SHOT ПРОВЕРКА опубликовала выпуск о суши-баре HATIMAKI на Куликовской улице в Москве, где показала грязь, пыль в детской комнате, окаменевший рис, просроченные напитки и микробное загрязнение. Роспотребнадзор закрыл заведение на 90 суток, подтвердив нарушения, включая кишечную палочку в ролле «Премиум с угрём». Владельца привлекли к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм.