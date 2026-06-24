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Регион
24 июня, 11:40

«Как раньше», но с растительным жирком: Что действительно пихают в популярное мороженое

Мороженое «Как раньше», «Ля Фам» и «Филёвское» не прошли проверку SHOT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

SHOT ПРОВЕРКА опубликовала результаты лабораторных исследований популярных марок мороженого и нашла растительные жиры, антибиотики и бактерии там, где их быть точно не должно. В пломбире «Как раньше», «Ля Фам» и «Филёвское» эксперты обнаружили фитостерины — маркеры растительных жиров.

Доля молочного жира в этих образцах составила от 8 до 42%, хотя для пломбира показатель должен достигать 100%. Это признаки фальсификации. В Alpen Gold нашли антибиотик линкомицин — его концентрация приблизилась к верхней допустимой границе, но данных о превышении нет. В мороженом «Мишка на полюсе» и «Ермолино» выявили бактерии группы кишечной палочки, что может указывать на санитарные нарушения при производстве.

Эксперты также напомнили о рисках повторной заморозки: если продукт растаял и долго лежал в тепле, в нём могут начать размножаться микробы. О нарушении говорят деформированная упаковка, неровная поверхность и крупные кристаллы льда.

Более 60% проверенного мороженого соответствовали требованиям. Но при покупке стоит обращать внимание на внешний вид и условия хранения, а не только на яркую этикетку.

В России сократился выпуск мороженого
В России сократился выпуск мороженого

Ранее SHOT Проверка выяснила, что доля фальсифицированного пломбира в России выросла с 6% в 2018 году до 25% в 2024–2025 годах. Производители заменяют молочный жир более дешёвым растительным, не всегда указывая это на упаковке. Чаще всего нарушения находят в ванильном пломбире и эскимо. Растительные жиры разрешены, но продукт не должен выдаваться за классический пломбир без честного состава.

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Анастасия Никонорова
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