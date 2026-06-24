«Как раньше», но с растительным жирком: Что действительно пихают в популярное мороженое

SHOT ПРОВЕРКА опубликовала результаты лабораторных исследований популярных марок мороженого и нашла растительные жиры, антибиотики и бактерии там, где их быть точно не должно. В пломбире «Как раньше», «Ля Фам» и «Филёвское» эксперты обнаружили фитостерины — маркеры растительных жиров.

Доля молочного жира в этих образцах составила от 8 до 42%, хотя для пломбира показатель должен достигать 100%. Это признаки фальсификации. В Alpen Gold нашли антибиотик линкомицин — его концентрация приблизилась к верхней допустимой границе, но данных о превышении нет. В мороженом «Мишка на полюсе» и «Ермолино» выявили бактерии группы кишечной палочки, что может указывать на санитарные нарушения при производстве.

Эксперты также напомнили о рисках повторной заморозки: если продукт растаял и долго лежал в тепле, в нём могут начать размножаться микробы. О нарушении говорят деформированная упаковка, неровная поверхность и крупные кристаллы льда.

Более 60% проверенного мороженого соответствовали требованиям. Но при покупке стоит обращать внимание на внешний вид и условия хранения, а не только на яркую этикетку.