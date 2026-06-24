Каждое четвёртое — с подвохом: SHOT ПРОВЕРКА изучила рынок пломбира и сделала неприятное открытие

Проект «Шот Проверка» провёл расследование российского рынка мороженого и выяснил, что Доля фальсифицированного пломбира за несколько лет выросла более чем в четыре раза. Если в 2018 году нарушения выявляли примерно в 6% продукции, то в 2024–2025 годах показатель доходил до 25%, к такому выводу пришли коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ, проанализировав российский рынок.

Чаще всего производители экономят на молочном жире, заменяя его более дешёвым растительным. При этом информация о такой добавке не всегда появляется на упаковке.

Больше всего признаков фальсификации специалисты обнаруживали в ванильном пломбире и эскимо. Именно эти виды мороженого остаются одними из самых популярных у покупателей. Использовать растительные жиры при производстве разрешено, но компания обязана честно указать состав и не выдавать такой продукт за классический пломбир.

С 1 января 2026 года в России начал действовать обновлённый ГОСТ 31647-2025, который ужесточил требования к мороженому. Однако сама надпись «ГОСТ» на упаковке ещё не гарантирует, что внутри находится продукт исключительно из молочного жира. Авторы расследования советуют изучать не только крупное название на лицевой стороне, но и состав, категорию продукта и сведения о производителе.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Минпромторг принять меры для сдерживания цен на мороженое, отметив, что за последние годы оно заметно подорожало. Политик сообщил, что ранее партия уже предлагала профильным ведомствам и отраслевым объединениям обсудить с производителями меры по недопущению дальнейшего роста стоимости, добавив, что нынешние цены делают лакомство менее доступным, а покупка нескольких порций для семьи из трёх человек может обходиться более чем в 400–500 рублей.