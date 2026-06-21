Миронов призвал Минпромторг принять меры для снижения цен на мороженое

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Минпромторг принять меры для сдерживания цен на мороженое, которое, по его словам, за последние годы заметно подорожало. Об этом пишет ТАСС.

Политик отметил, что ранее партия уже предлагала профильному министерству и отраслевым объединениям провести работу с производителями, чтобы не допустить дальнейшего роста стоимости продукции.

По мнению Миронова, нынешние цены делают популярное летнее лакомство менее доступным для многих семей. Он обратил внимание, что покупка нескольких стандартных порций мороженого для семьи из трёх человек может обойтись в сумму свыше 400–500 рублей.

Глава партии подчеркнул, что мороженое остаётся востребованным продуктом, особенно среди семей с детьми, поэтому вопрос ценообразования требует оперативного внимания со стороны профильных ведомств.