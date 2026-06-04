Акционеры производителя мороженого «Русский холод» ликвидируют компанию

Акционеры АО «Русский холодъ», одного из ведущих производителей мороженого, расположенного в Алтайском крае, приняли решение о прекращении деятельности компании. Эта информация была официально опубликована на портале Федресурс.

Согласно сообщению, общее собрание акционеров, состоявшееся 28 мая 2026 года, утвердило решение о ликвидации как самого акционерного общества «Русский холодъ», так и его актива – акционерного общества «Торговый дом» «Русский холодъ».

По информации Федресурса, ООО МФК «Фордевинд», выступающее кредитором, планирует подать в Арбитражный суд иск о банкротстве компании, поскольку у нее обнаружены признаки неплатежеспособности.

Группа компаний «Русский холодъ» является одним из ведущих производителей мороженого в России. Компания имеет две современные фабрики в Москве и Барнауле, где выпускается свыше 140 наименований мороженого различных видов. Продукция поставляется по всей стране, от западных до восточных границ. За 16 лет своей деятельности «Русский холодъ» неоднократно отмечался наградами на отраслевых выставках как в России, так и за рубежом.