Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 10:14

Покупатель нашёл болт в мороженом из «ВкусВилла»

Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

В Москве покупатель обнаружил металлический болт в мороженом из «ВкусВилла». О находке сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По его данным, ванильный пломбир с изюмом за 115 рублей купил житель столицы Григорий. Товар он взял в магазине на Бутырской улице, 95.

Уже во время еды мужчина заметил внутри десерта крупный металлический предмет. Несмотря на находку, пломбир он всё же доел, а болт, как утверждается, выбросил.

Пока неизвестно, как именно инородный предмет мог попасть в продукт — на этапе производства, фасовки или уже после поставки. Официальной реакции сети на этот случай в сообщении не приводится.

Это не первый подобный эпизод, на который обратил внимание SHOT ПРОВЕРКА. Ранее канал писал, что в молоке из «ВкусВилла» нашли кишечную палочку.

После той публикации сеть провела собственную проверку и, по её данным, бактерии не обнаружила. При этом компания дополнительно запросила у поставщика подтверждение безопасности продукции.

В Италии подросток умер от анафилактического шока из-за мороженого
В Италии подросток умер от анафилактического шока из-за мороженого

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar