Покупатель нашёл болт в мороженом из «ВкусВилла»

В Москве покупатель обнаружил металлический болт в мороженом из «ВкусВилла». О находке сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По его данным, ванильный пломбир с изюмом за 115 рублей купил житель столицы Григорий. Товар он взял в магазине на Бутырской улице, 95.

Уже во время еды мужчина заметил внутри десерта крупный металлический предмет. Несмотря на находку, пломбир он всё же доел, а болт, как утверждается, выбросил.

Пока неизвестно, как именно инородный предмет мог попасть в продукт — на этапе производства, фасовки или уже после поставки. Официальной реакции сети на этот случай в сообщении не приводится.

Это не первый подобный эпизод, на который обратил внимание SHOT ПРОВЕРКА. Ранее канал писал, что в молоке из «ВкусВилла» нашли кишечную палочку.

После той публикации сеть провела собственную проверку и, по её данным, бактерии не обнаружила. При этом компания дополнительно запросила у поставщика подтверждение безопасности продукции.