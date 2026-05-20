В Италии подросток умер от анафилактического шока из-за мороженого

В итальянском городе Казория 16-летний подросток Адриано Д'Орси скончался от анафилактического шока через несколько минут после того, как попробовал мороженое с друзьями. Трагедия произошла 16 мая, сообщает Jam Press.

Юноша и два его приятеля зашли в любимую джелатерию по дороге домой. Первые симптомы тяжёлой аллергии проявились сразу после дегустации. Друзья помогли ему добраться до дома отца, который пытался спасти сына, вводя кортизон, но безуспешно. Прибывшие медики ничем не смогли помочь.

Мать погибшего рассказала, что Д'Орси знал о своей сильной аллергии на молочные белки и всегда тщательно следил за питанием, читая этикетки. Сотрудники кафе были осведомлены о непереносимости, потому предлагали погибшему только безлактозные десерты.

В тот роковой день подросток заказал фруктовое безлактозное мороженое, однако в него могли попасть следы молока — через общую ложку или аппарат для приготовления. Полиция изъяла из кафе несколько вёдер мороженого, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Д'Орси учился на третьем курсе морского института и мечтал стать капитаном корабля. Он обещал матери взять её в кругосветное путешествие.