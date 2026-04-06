Российские фермеры попросили отменить обязательную маркировку молочной продукции

Фермерские хозяйства обратились в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку молочной продукции — из-за неё, по их словам, растёт число банкротств, а малые предприятия уходят в тень. Об этом стало известно из письма ассоциации сельхозпроизводителей «Народный фермер» на имя главы ведомства Антона Алиханова.

По итогам полутора лет действия системы, говорится в имеющемся в распоряжении газеты «Известия» документе, реализовались все риски, о которых предупреждали отраслевые эксперты. Проблемы, так и не получившие системного решения, стали причиной массового закрытия малых молокоперерабатывающих предприятий.

Особенно остро ситуация стоит на приграничных и отдалённых территориях, где нет стабильного мобильного интернета и возможности проложить выделенный кабель. Из-за этого фермеры не могут ввести продукцию в оборот, что ведёт к порче скоропортящихся товаров и вынужденным простоям.

Кроме того, внедрение маркировки кратно увеличило издержки и административную нагрузку. Малым хозяйствам пришлось нанимать дополнительный персонал (операторов, кладовщиков, IT-специалистов), закупать оборудование (принтеры, сканеры, ПО, весы), а также нести регулярные расходы на криптозащиту, членские взносы в международных системах идентификации и зарплаты. Совокупное удорожание производства, по оценкам фермеров, составляет от 30% до 50%, а в отдельных случаях рентабельность снижается на 100%.

Ранее Life.ru сообщал, что с апреля 2026 года в России вступают в силу новые законодательные нормы, касающиеся пенсионных начислений, рассрочки на товары, маркировки продукции и выдачи кредитов. В соответствии с федеральным законом № 283-ФЗ, покупатели, оформляющие покупку в рассрочку, получат защиту от скрытых комиссий.