В России сократился выпуск мороженого

В 2025 году отечественные заводы сократили выработку мороженого на 7,5%, а в январе–марте 2026 года спад усилился до 12–15% в годовом исчислении. Такие цифры приводятся в материалах Росстата.

Причины сложившейся ситуации «Ведомостям» объяснила заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина. Из-за непомерно высоких процентных ставок по займам предприятия в 2026 году стали закладывать меньше резервов и свернули часть ассортиментных позиций.

Повлиял на обстановку и уход с рынка компании «Русский холод». Этот производитель прежде входил в десятку крупнейших по версии Национального союза производителей молока, ежегодно отгружая 15 тысяч тонн продукта.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России продали 231 тысячу тонн шоколадных плиток — на сумму 292 миллиарда рублей. Если сравнивать с прошлым годом, физический объём продаж (в кг) сократился на 15% — люди экономят и выбирают здоровый образ жизни. Зато в стоимостном выражении рост составил 14%, что полностью связано с подорожанием товаров.