«Премиум с угрём» и кишечной палочкой: Временно закрыт суши-бар HATIMAKI, прогремевший в выпуске SHOT ПРОВЕРКИ

Суши-бар HATIMAKI на Куликовской улице в Москве временно закрыт по решению Роспотребнадзора. Намедни SHOT ПРОВЕРКА опубликовала выпуск, в котором наглядно показала грязь и клочья пыли в детской комнате, окаменевшие куски риса под столами, просроченные напитки и микробное загрязнение в блюдах.

По итогам проверки в заведении подтвердили нарушения, а также выявили кишечную палочку в ролле «Премиум с угрём». Точка не будет работать следующие 90 суток. Владельца привлекли к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Сам коммерсант рассказал телеграм-каналу, что после громкой публикации о суши-баре он провёл внутреннюю проверку и направил продукцию в независимую лабораторию. Там опасных бактерий якобы не нашли. Теперь предприниматель под лупой изучает всю цепочку поставщиков и ищет новых, чтобы избежать проблем в будущем.

Ранее SHOT ПРОВЕРКА провела лабораторные исследование популярных марок мороженого. Оказалось, что они полны растительных жиров, антибиотиков и бактерий.