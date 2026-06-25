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25 июня, 09:44

«Премиум с угрём» и кишечной палочкой: Временно закрыт суши-бар HATIMAKI, прогремевший в выпуске SHOT ПРОВЕРКИ

Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в HATIMAKI после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadia Stepaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadia Stepaniuk

Суши-бар HATIMAKI на Куликовской улице в Москве временно закрыт по решению Роспотребнадзора. Намедни SHOT ПРОВЕРКА опубликовала выпуск, в котором наглядно показала грязь и клочья пыли в детской комнате, окаменевшие куски риса под столами, просроченные напитки и микробное загрязнение в блюдах.

По итогам проверки в заведении подтвердили нарушения, а также выявили кишечную палочку в ролле «Премиум с угрём». Точка не будет работать следующие 90 суток. Владельца привлекли к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Сам коммерсант рассказал телеграм-каналу, что после громкой публикации о суши-баре он провёл внутреннюю проверку и направил продукцию в независимую лабораторию. Там опасных бактерий якобы не нашли. Теперь предприниматель под лупой изучает всю цепочку поставщиков и ищет новых, чтобы избежать проблем в будущем.

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Матвей Константинов
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