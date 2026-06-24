Не крем, а «губка»: Что осталось от пломбира в эксперименте SHOT ПРОВЕРКИ

В рамках проекта SHOT ПРОВЕРКА провели эксперимент с пятью популярными марками пломбира: «48 копеек», «Чистая линия», «Коровка из Кореновки», «Вологодский пломбир» и «Филевское». Мороженое оставили таять при комнатной температуре (около 24 градусов) на несколько часов, чтобы посмотреть, как изменится его консистенция.

Почти во всех образцах жидкость отделилась от основной массы. Одно мороженое превратилось в пористую губку, у других появилась творожистая взвесь, пена или маслянистый налёт. Некоторые брикеты сохраняли форму, другие растаяли равномернее, но оставляли жирный след на тарелке.

Для сравнения взяли дешёвый белорусский пломбир — он растаял в более однородную массу без резкого разделения на воду и плотный остаток.

Впрочем, характер таяния сам по себе не говорит о том, есть ли в составе растительные жиры или нарушена рецептура. Настоящий состав продукта можно определить только в лаборатории.

Ранее стало неизвестно, что летом россияне могут заметить, что дешевеют не только овощи и фрукты. В тёплый сезон снижаются цены и на другие популярные товары — например, на молочку. Причина простая: летом коров больше времени проводят на пастбищах, кормов становится больше, а расходы на содержание животных снижаются. Всё это позволяет производителям сдерживать цены.