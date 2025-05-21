Почти 350 кг опасной продукции изъяли из московского ресторана Osteria Mario из-за нарушений

В московском ресторане Osteria Mario в ходе проверки выявили 15 грубых нарушений санитарных норм, что привело к изъятию 333 килограммов опасной продукции. В заведении было зафиксировано отсутствие маркировки и сроков годности на большом количестве готовых блюд, включая почти полкило соуса, хранившегося в замороженном виде, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Санитарное состояние ресторана оставляло желать лучшего: разделочный инвентарь, вытяжки и холодильники были загрязнены, покрыты жиром и коррозией. Более того, у 23 сотрудников отсутствовали необходимые сведения о вакцинации против дизентерии Зонне и гепатита А, а у 11 человек не были продлены медицинские книжки. Планировка производственных помещений не соответствовала техническим требованиям, в некоторых зонах отсутствовало бактерицидное оборудование, и не проводилась ежедневная влажная уборка.

В начале мая суд принял решение о приостановке работы Osteria Mario на 90 суток из-за выявленных нарушений. Однако ресторан уже возобновил свою деятельность.