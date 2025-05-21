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21 мая, 10:16

Почти 350 кг опасной продукции изъяли из московского ресторана Osteria Mario из-за нарушений

SHOT ПРОВЕРКА: Более 330 кг продукции изъяли из ресторана Osteria Mario в Москве

Ресторан Osteria Mario. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / osteriomario

Ресторан Osteria Mario. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / osteriomario

В московском ресторане Osteria Mario в ходе проверки выявили 15 грубых нарушений санитарных норм, что привело к изъятию 333 килограммов опасной продукции. В заведении было зафиксировано отсутствие маркировки и сроков годности на большом количестве готовых блюд, включая почти полкило соуса, хранившегося в замороженном виде, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Санитарное состояние ресторана оставляло желать лучшего: разделочный инвентарь, вытяжки и холодильники были загрязнены, покрыты жиром и коррозией. Более того, у 23 сотрудников отсутствовали необходимые сведения о вакцинации против дизентерии Зонне и гепатита А, а у 11 человек не были продлены медицинские книжки. Планировка производственных помещений не соответствовала техническим требованиям, в некоторых зонах отсутствовало бактерицидное оборудование, и не проводилась ежедневная влажная уборка.

В начале мая суд принял решение о приостановке работы Osteria Mario на 90 суток из-за выявленных нарушений. Однако ресторан уже возобновил свою деятельность.

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Ранее сообщалось, что в Москве на 90 дней закрыли заведение «Why not sushi» известной сети суши-баров. Специалисты выяснили, что рыба и краб, используемые для роллов, хранятся без необходимой маркировки, а часть продуктов не хранится в холодильнике, а лежит на открытых поверхностях. Также в заведении было зафиксировано отсутствие горячей воды.

Наталья Афонина
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