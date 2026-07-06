X5 поставил на стоп Великолукский мясокомбинат после публикации SHOT ПРОВЕРКИ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» временно заблокируют продажи продукции Великолукского мясокомбината после публикации SHOT ПРОВЕРКИ об обнаружении «мясного клея». Ограничение будет действовать до получения результатов лабораторных исследований, сообщили в пресс-службе X5.
Какие именно партии и наименования затронет решение, в компании пока не уточнили. Продукцию должны проверить на соответствие требованиям безопасности.
Поводом стали сообщения Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА о результатах проверки Роспотребнадзора. Канал утверждает, что микробную трансглютаминазу обнаружили в молочных сосисках, а также свиных и говяжьих сардельках производителя.
Официального сообщения Роспотребнадзора с перечнем продукции, номерами партий и результатами исследований на момент публикации найти не удалось. Поэтому данные о выявленном веществе пока остаются информацией Telegram-канала.
Микробную трансглютаминазу иногда называют «мясным клеем»: фермент используют для соединения белковых фрагментов и изменения структуры продукта. Ранее сведения о выявлении этой добавки в отдельных сосисках Великолукского мясокомбината уже появлялись в Едином реестре проверок Генпрокуратуры.
Продажи в магазинах X5 смогут возобновить после завершения лабораторной проверки и оценки её результатов. Позиция Великолукского мясокомбината пока не приводится.
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