«По ГОСТ» и с вредом для кишечника: «Мясной клей» нашли в продукции крупного комбината
SHOT ПРОВЕРКА: «Мясной клей» нашли в продукции Великолукского мясокомбината
Прилавок с мясной продукцией в магазине. Обложка © Life.ru
В сосисках и сардельках Великолукского мясокомбината нашли микробную трансглютаминазу, которую называют «мясным клеем». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, Роспотребнадзор выявил добавку сразу в нескольких продуктах производителя. В тамбовском гипермаркете «Линия» её обнаружили в «Сосисках молочных ГОСТ», а также в свиных и говяжьих сардельках. Партии «Сосисок молочных ГОСТ» с аналогичным нарушением нашли в пермском «Магните» и екатеринбургском «Верном».
Микробная трансглютаминаза используется для соединения белков и делает структуру мясного продукта плотнее. На территории ЕАЭС такая добавка запрещена. По данным специалистов, она может негативно влиять на работу кишечника и быть связана с рисками для людей с аутоиммунными заболеваниями.
Нарушения также выявили в варёной докторской колбасе из магазина «Верный» в Берёзовском. В образце, как утверждается, нашли не указанные на упаковке животный соединительнотканный белок, фрагменты хрящей, костной ткани и субпродуктов.
По итогам проверки Роспотребнадзор объявил производителю предостережение.
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