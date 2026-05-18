Личинки гельминтов и опасные бактерии нашли в рыбе «Балтийского берега»

В горбуше холодного копчения крупного российского производителя «Балтийский берег» обнаружили личинки гельминтов. О результатах проверок рассказал Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Опасную продукцию выявили в Саратове. Паразиты способны вызывать серьёзное отравление, провоцировать сильные аллергические реакции и ослаблять иммунитет. Кроме того, в Челябинской области в слабосолёном филе радужной форели этого же бренда микробов оказалось в 30 раз больше нормы.

Аналогичные нарушения зафиксировали и в Башкортостане. Сама компания провела внутреннюю ревизию и заявила, что никаких превышений не нашла. Однако Роспотребнадзор всё равно вынес производителю официальное предостережение.

Ранее сообщалось, что в замороженной продукции компании «Полар сифуд Раша» лабораторные испытания выявили бактерии группы кишечной палочки, а также микробное загрязнение в рыбных палочках и фарше. В филе горбуши показатели микробной обсеменённости превысили допустимую норму более чем в десять раз. Специалисты отмечают, что подобные нарушения указывают на несоблюдение санитарных норм при производстве или хранении. Употребление такой рыбы грозит серьёзными кишечными инфекциями и сильным отравлением.