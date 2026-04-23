Опасно для всей семьи: в популярной замороженной рыбе обнаружили кишечную палочку

Лабораторные испытания замороженной продукции «Полар сифуд Раша» выявили бактерии группы кишечной палочки в минтае в кляре, а также микробное загрязнение в рыбных палочках и фарше из минтая. О результатах проверки рассказала SHOT ПРОВЕРКА.

Ведомству стало известно, что в филе горбуши показатели микробной обсеменённости превысили допустимую норму более чем в десять раз. SHOT ПРОВЕРКА отмечает: такие нарушения говорят о несоблюдении санитарных норм на этапе изготовления либо хранения, и употребление подобной рыбы чревато кишечными инфекциями и сильным отравлением.

Опасную продукцию нашли на прилавках в Татарстане, Башкортостане, Подмосковье, Челябинской и Новгородской областях. Помимо этого, в партии горбуши, поступившей в Чувашию, реальная жирность и калорийность не совпали с теми, что были указаны на упаковке.

Предприятие, выпускающее товары под брендами «Полар», Cross Fish и Chef Polar, после проведённых контрольных мероприятий получило от Роспотребнадзора предостережение. В надзорном органе потребовали ужесточить контроль качества.

