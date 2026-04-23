Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 07:52

Опасно для всей семьи: в популярной замороженной рыбе обнаружили кишечную палочку

Обложка © Life.ru

Лабораторные испытания замороженной продукции «Полар сифуд Раша» выявили бактерии группы кишечной палочки в минтае в кляре, а также микробное загрязнение в рыбных палочках и фарше из минтая. О результатах проверки рассказала SHOT ПРОВЕРКА.

Ведомству стало известно, что в филе горбуши показатели микробной обсеменённости превысили допустимую норму более чем в десять раз. SHOT ПРОВЕРКА отмечает: такие нарушения говорят о несоблюдении санитарных норм на этапе изготовления либо хранения, и употребление подобной рыбы чревато кишечными инфекциями и сильным отравлением.

Опасную продукцию нашли на прилавках в Татарстане, Башкортостане, Подмосковье, Челябинской и Новгородской областях. Помимо этого, в партии горбуши, поступившей в Чувашию, реальная жирность и калорийность не совпали с теми, что были указаны на упаковке.

Предприятие, выпускающее товары под брендами «Полар», Cross Fish и Chef Polar, после проведённых контрольных мероприятий получило от Роспотребнадзора предостережение. В надзорном органе потребовали ужесточить контроль качества.

В садах Одинцова детей кормили заплесневевшими мандаринами и омлетом с чернилами

Ранее SHOT ПРОВЕРКА сообщала, что в ходе проверки варёно-копчёной колбасы «Мускатный» бренда «Ремит», купленной в астраханской «Ленте», специалисты обнаружили кишечную палочку. Согласно санитарным правилам, присутствие таких бактерий в продукте не допускается совершенно. Употребление этой колбасы способно привести к тяжёлому отравлению или развитию кишечной инфекции. Известно, что производитель из Подольска уже имел проблемы с качеством продукции ранее. Все результаты анализов уже направлены в Роспотребнадзор для принятия мер.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • SHOT проверка
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
  • Башкортостан, Республика
  • Московская область
  • Челябинская область
  • Новгородская область
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar