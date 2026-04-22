В садах Одинцова детей кормили заплесневевшими мандаринами и омлетом с чернилами

Серьёзные нарушения санитарных норм, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, выявлены в работе поставщика детского питания для детских садов Одинцовского округа Подмосковья. Речь идёт о муниципальной компании-монополисте «Доброе кафе», которая обслуживала ряд дошкольных учреждений.

Антисанитария в детских садах Одинцово. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Бывшие сотрудники заявляют, что перед проверками в пищеблоках проводилась срочная уборка, а реальное состояние помещений отличалось от того, что демонстрировалось инспекторам. По их словам, продукты для контрольных анализов заранее подбирались более качественные, чем те, из которых фактически готовилась еда для детей.

В публикации также приводятся фото, на которых запечатлены блюда ненадлежащего качества, включая омлет с изменённым цветом и фрукты с признаками порчи. Отдельно утверждается, что на кухне фиксировались антисанитарные условия, включая загрязнённые поверхности и наличие насекомых.

В настоящее время информация о возможных нарушениях санитарных норм проверяется компетентными органами.

Ранее в подмосковном Одинцово зафиксировали вспышки кишечных инфекций сразу в нескольких образовательных учреждениях. Случаи заболевания отмечены в детских садах № 23 и № 3, а также в школах № 3 и № 1. Наиболее серьёзная ситуация наблюдалась в детсаду № 23, где заболели не менее 40 детей, часть из них была госпитализирована.