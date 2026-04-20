Администрация Одинцово взяла на контроль дело об отравлении 40 малышей в детсаду

Администрация Одинцово официально прокомментировала ситуацию с массовым отравлением детей в детском саду №23. По данным властей, острая кишечная инфекция подтверждена у 38 воспитанников.

«В детском саду № 23 зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. Диагноз подтверждён у 38 детей, 8 из них госпитализированы, у двух подтверждён сальмонеллёз. Один ребёнок уже выписан», — сказано в Telegram-канале администрации.

В учреждении провели проверку помещений и пищеблока, взяли пробы продуктов, воды, смывы с поверхностей, оборудования и посуды, а также анализы у сотрудников. По результатам на текущий момент возбудитель сальмонеллеза в пробах не выявлен. Питание в детсаду обеспечивает муниципальное предприятие «Доброе кафе». Все сотрудники пищеблока сдали анализы с отрицательными результатами, нарушений производственного контроля не обнаружено.

В детском саду провели полную дезинфекцию. С родителями встретились, дали разъяснения. После проверок учреждение возобновило работу с понедельника. Действует утренний фильтр, допуск детей — только при наличии справки от врача.

«Понимаем тревогу родителей. Ситуация находится на постоянном контроле. Окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования Роспотребнадзора», — добавили в администрации.

Напомним, по данным SHOT ПРОВЕРКИ за месяц в четырёх детских учреждениях Одинцово (детсады №23 и №3, школы №3 и №1) вспыхнули кишечные инфекции. В детсаду №23 заболели минимум 40 детей, у двоих выявили сальмонеллёз и астровирус. Первые случаи начались в марте в детсаду №3, где трёхлетняя девочка почти месяц болела сальмонеллёзом, а затем инфекцию нашли у её старшего брата из школы №3.