СК завёл уголовное дело после отравления детей в детсаду Одинцова

Следственный комитет по Московской области начал расследование массового отравления в детском саду города Одинцово. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление воспитанников детского сада (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 9 апреля за медицинской помощью обратились 27 детей с признаками кишечной инфекции. На месте работают следователи и специалисты Роспотребнадзора, которые проводят осмотры и изымают образцы продуктов для анализа, чтобы установить точную причину отравления.

Ранее сообщалось, что за последний месяц в Одинцово произошли вспышки кишечных инфекций сразу в четырёх детских учреждениях: детсадах № 3 и № 23 и школах № 1 и № 3. По нашим данным, только в одном из садов (№ 23) заболели не менее 40 детей, некоторые из них госпитализированы. У пострадавших наблюдались высокая температура, рвота и диарея. Лабораторные анализы у госпитализированных детей выявили сальмонеллу и астровирус.