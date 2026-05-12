12 мая, 09:29

«Первая свежесть» с сюрпризом: В куриных субпродуктах из «Глобуса» нашли сальмонеллу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kondor83

В охлаждённых желудках и печени цыплят бренда «Первая свежесть», продававшихся в подмосковном «Глобусе» на Новорижском шоссе в Подмосковье, нашли сальмонеллу. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Сообщается, что производитель продукции — ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска — уже получил официальное предупреждение от Роспотребнадзора.

Сальмонелла — возбудитель опасной кишечной инфекции. Если съесть даже небольшой кусочек такой печени или желудка, можно получить:

  • тяжёлое пищевое отравление;
  • высокую температуру, рвоту и диарею;
  • обезвоживание и, в особо тяжёлых случаях, даже летальный исход (особенно для детей и пожилых).
Ранее в SHOT ПРОВЕРКЕ обратили внимание на рост цен на попкорн в российских кинотеатрах: за год стоимость порции подскочила примерно на четверть. Если в 2025 году 100-граммовый стакан лакомства обходился зрителям примерно в 450 рублей, то теперь цена достигла 560 рублей.

Наталья Демьянова
