«Первая свежесть» с сюрпризом: В куриных субпродуктах из «Глобуса» нашли сальмонеллу
В охлаждённых желудках и печени цыплят бренда «Первая свежесть», продававшихся в подмосковном «Глобусе» на Новорижском шоссе в Подмосковье, нашли сальмонеллу. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.
Сообщается, что производитель продукции — ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска — уже получил официальное предупреждение от Роспотребнадзора.
Сальмонелла — возбудитель опасной кишечной инфекции. Если съесть даже небольшой кусочек такой печени или желудка, можно получить:
- тяжёлое пищевое отравление;
- высокую температуру, рвоту и диарею;
- обезвоживание и, в особо тяжёлых случаях, даже летальный исход (особенно для детей и пожилых).
