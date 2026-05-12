«Первая свежесть» с сюрпризом: В куриных субпродуктах из «Глобуса» нашли сальмонеллу

В охлаждённых желудках и печени цыплят бренда «Первая свежесть», продававшихся в подмосковном «Глобусе» на Новорижском шоссе в Подмосковье, нашли сальмонеллу. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Сообщается, что производитель продукции — ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска — уже получил официальное предупреждение от Роспотребнадзора.

Сальмонелла — возбудитель опасной кишечной инфекции. Если съесть даже небольшой кусочек такой печени или желудка, можно получить: тяжёлое пищевое отравление;

высокую температуру, рвоту и диарею;

обезвоживание и, в особо тяжёлых случаях, даже летальный исход (особенно для детей и пожилых).

