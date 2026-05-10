10 мая, 11:26

Эксперт назвала смертельные болезни, которые скрывает домашняя молочка

РОСБИОТЕХ: Домашние молочные продукты опасны бруцеллёзом и кишечной палочкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zacchio

Непастеризованная молочная продукция домашнего производства несёт риск заражения бруцеллёзом. Бактериальная инфекция передаётся через сырое молоко от инфицированных животных. Об этом рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

Заражённые животные часто не проявляют внешних признаков болезни, пишет «Газета.Ru». Инфекция вызывает высокую температуру, озноб, головную боль и слабость. В долгосрочной перспективе возможны осложнения опорно-двигательного аппарата.

Кустарные продукты также передают туберкулёз и кишечную палочку. Термообработка устраняет патогены, однако домашнее производство редко включает этот этап. Эксперт посоветовала покупать молочные изделия в торговых сетях с подтверждающими документами. Сертифицированная продукция проходит пастеризацию и гарантирует безопасность.

Лучше кипятить: Энцефалит можно подхватить через молоко укушенной коровы

Кстати, высокопатогенный птичий грипп штаммов H5N1 и H5N5 передаётся от заражённых овец и их потомство через молоко. Канадские ветеринары обнаружили первые подтверждения этой закономерности. Вирусы быстро эволюционируют и осваивают новые популяции животных.

Лия Мурадьян
