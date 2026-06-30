Россиянам объяснили, почему пот меняет состав и раздражает кожу
Врач Шухман: Пот может раздражать кожу после острой пищи, алкоголя и лекарств
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Пот не всегда безобиден — в одних условиях он не доставляет хлопот, в других вызывает зуд, покраснение и даже высыпания. Врач-дерматолог Елизавета Шухман в беседе с «Газетой.ru» объяснила, почему так происходит.
Основу пота составляет вода, но в нём есть и соли, мочевина, аммиак, молочная кислота. Их концентрация меняется. При интенсивных нагрузках или жаре организм теряет больше жидкости, пот становится насыщеннее и сильнее раздражает чувствительную кожу.
Также состав меняется после острой пищи, алкоголя или приёма некоторых лекарств — тогда он может приобретать более резкий запах и вызывать дискомфорт. Однако чаще проблема не в «едкости», а в длительном контакте влажной кожи с одеждой или в складках. Это разрушает защитный барьер, создаёт среду для бактерий и приводит к потнице — мелким красным или прозрачным пузырькам с зудом.
Особую опасность представляют грибки и микробы, которые активно размножаются во влажной среде. Риск воспалений кратно выше у людей с хроническими кожными патологиями и ослабленным иммунитетом.
А ранее россиянам объяснили, какие лекарства могут сделать кожу уязвимой к ультрафиолету. По словам специалиста, фототоксическая реакция может возникнуть практически у любого человека. Для этого бывает достаточно стандартной дозы препарата и нескольких часов пребывания на активном солнце.
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