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16 августа, 21:34

Китайские учёные разработали ИИ-модель, предсказывающую развитие депрессии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Китайские учёные создали ИИ-модель, которая прогнозирует риск развития депрессии за четыре года. Систему разработали в Шэньчжэньском университете на основе данных европейских исследований, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Специалисты использовали материалы двух клинических исследований подростковой депрессии. Участники в возрасте 16, 19 и 23 лет проходили МРТ, заполняли анкеты и сдавали кровь на анализ.

Во время одного из исследований добровольцам показывали изображения людей с радостными, злыми и нейтральными выражениями лиц. Учёные изучили реакцию мозга и обнаружили связь между риском депрессии и способностью распознавать чужие эмоции.

«Участники, чей мозг не мог различать разные выражения лица и которые склонны были воспринимать выражение лица как враждебное, значительно чаще испытывали симптомы депрессии и тревоги во взрослом возрасте», — пишет издание.

Модель глубокого обучения анализирует реакцию нейронов на эмоциональные сигналы, включая злость. Разработка оценивает вероятность появления симптомов, но не ставит медицинский диагноз.

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Антон Голыбин
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