Китайские учёные разработали ИИ-модель, предсказывающую развитие депрессии

Китайские учёные создали ИИ-модель, которая прогнозирует риск развития депрессии за четыре года. Систему разработали в Шэньчжэньском университете на основе данных европейских исследований, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Специалисты использовали материалы двух клинических исследований подростковой депрессии. Участники в возрасте 16, 19 и 23 лет проходили МРТ, заполняли анкеты и сдавали кровь на анализ.

Во время одного из исследований добровольцам показывали изображения людей с радостными, злыми и нейтральными выражениями лиц. Учёные изучили реакцию мозга и обнаружили связь между риском депрессии и способностью распознавать чужие эмоции.

«Участники, чей мозг не мог различать разные выражения лица и которые склонны были воспринимать выражение лица как враждебное, значительно чаще испытывали симптомы депрессии и тревоги во взрослом возрасте», — пишет издание.

Модель глубокого обучения анализирует реакцию нейронов на эмоциональные сигналы, включая злость. Разработка оценивает вероятность появления симптомов, но не ставит медицинский диагноз.

Ранее грибник Евгений из Приморья при помощи ИИ-сервисов увеличил выручку от продажи грибов почти втрое. Программы помогли ему сократить время на поиск подходящих мест. За несколько недель мужчина продал около 13 вёдер грибов и заработал 35 тыс. рублей, тогда как раньше получал за сопоставимый период 11–13 тыс. рублей. За два года спрос на приложения для определения грибов и поиска урожайных мест вырос в четыре раза. В России также появилось около 15 отечественных сайтов и программ с такими функциями.